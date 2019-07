ШИД – После пририхтуюцих роботох, роботнїки „Срем пута“ з Руми закончую асфалтованє драгох у улїцох Святого Сави и Цара Душана.

Поставени вкупно 655 метери новей асфалтней драги од державного значеня, чию ревитализацию финансиє ЯП „Драги Сербиї“.

Слово и о трох найзначнєйших розкрижйох у городзе дзе транспорт реґуловани зоз семафорску сиґнализацию, а под час закончуюцих роботох асфалтованя, транспорт ше одвивал прес обиходни улїци.

