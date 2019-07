Аматере Дома култури буду госцовац у Польскей

ЖДИНЯ (ПОЛЬСКА) – Амтерески ансамбл Дома култури Руски Керестур наступного викенду будзе госцовац на 37. Фестивалу лемковскей култури „Лемковска ватра” у Ждинї, у Малопольским войводстве у Южней Польскей.

Фестивал котри иншак и найвекши русинско-українски фестивал у Европскей униї будзе тирвац три днї, од 19. по 21. юлий. Керестурски аматере одпутую нєшка вечар, а уж ютре буду мац свой перши наступ.

Програма Фестивалу рижнородна, а окрем домашнїх зоз Польскей, тиж плановани и наступи госцох и зоз Словацкей, України, Сербиї, Горватскей, Ческей Републики и др, а вкупно би требало буц коло 2 500 учашнїкох.

Спред Националного совиту Руснацох на Фестивал одпутую и предсидатель Вивершного одбору Желько Ковач и член НС Руснацох Яким Винаї, а аматере Дома култури Руски Керестур буду госцовац на поволанку Союзу Руснацох Українцох Сербиї, чия делеґация тиж одпутує, на чолє зоз предсидательом Боґданом Виславскийом.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)