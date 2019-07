КОЦУР – На соботу, 20. юлия, у рамикох 28. Спортских бавискох „Яша Баков” по другираз будзе отримане змаганє у вареню пасулї. Перше таке змаганє було отримане у Дюрдьове.

Приявиц ше можу шицки заинтересовани, а сход екипох заказани на 9 годзин. Змаганє будзе отримане на ,,Пелетовим салашу” у Коцуре.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)