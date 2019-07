На соботу гуманитарни Stand up фестивал у Вербаше

ВЕРБАС – У биоскопу ,,Югославия” у Вербаше на соботу, 20. юлия, з початком на 20,30 годзин будзе отримани перши гуманитарни Stand up фестивал котри орґанизує Здруженє ,,ЕМпата”.

То друга по шоре гуманитарна акция котру тото здруженє орґанизує за Наташу Ґайдош зоз Коцура. Наташа чежко покалїчена у транспортним нєщесцу 2018. року кед и остала без ноги. Предлужує ше зоз збераньом средствох за протезу котра єй нєобходна, а чия цена вецей як милион динари. На першей гуманитарней журки назберане вкупно 128 730 динари.

Як наявене, на тим гуманитарним фестивалу комедиї наступя Неша Бриджис, Срдян Йованович, Срдян Олман и Душан Варничич.

Карти мож купиц у Мансарда кафеу у Вербаше (улїчка ЮНА 2) по цени од 400 динари. Як обвисцели орґанизаторе, число патрачох огранїчене.

