Анкета – Як потрошиц средства зоз порциї на маєток?

КУЛА – На сайту Оштини Кула порушана анкета о зазберованю найлєпших предкладаньох у вязи хаснованя средствох достатих зоз порциї на маєток. Анкета порушана у рамикох проєкту под назву „Реформа порциї на маєток”, а хтора ма за циль пренайсц ришенє як унапредзиц квалитет живота нашого штредку.

Предкладаня можу облапиц инфраструктурни укладаня, капитални инвестициї, польопривреду, укладаня до социялней защити як и други проєкти хтори значни за розвой општини Кула.

Проєкт „Реформа порциї на маєток” то швайцарски проєкт хтори потримую Влада Швайцарскей и Влада Републики Сербиї.

Порция на маєток то особни приход каждей локалней самоуправи, цо значи же вкупни винос хтори гражданє уплаца за тоту порцию остава у општини Кула.

Свой предклад гражданє можу охабиц на урядовей интернет презентациї општини Кула на – http://kula.rs/reforma-poreza-na-imovinu-anketa/

