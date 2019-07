РУСКИ КЕРЕСТУР – У рускокерестурскей парохиї св. оца Миколая, по григориянским календаре, нєшка швето пророка Илиї и будзе преславене на шицких богослуженьох.

Старозавитни пророк Илия бул строги казательнїк хтори ше за виру до єдиного Бога спроцивел и самому царови, а спомина ше го у Старим и у Новим завиту.

Особом хтори маю мено по тим пророкови нєшка имени дзень.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)