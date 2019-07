На нєдзелю 21. юлия позарядово парламентарни виберанки у України

УКРАЇНA – На нєдзелю 21. юлия у України и у жемох у хторих жию єй гражданє буду отримани позарядово парламентарни виберанки на шицких уровньох, од виберанкох за Парламент України та по органи локалней самоуправи. То уж други виберанки у тим року з оглядом же у априлу отримани виберанки за предсидателя на хторих после другого круга, за предсидателя України вибрани Володимир Зеленски.

Од недзельових виберанкох ше обчекує же вони допринєшу ище векшим реформом у України у шицких сферох живота и роботи. Же би на виберанкох шицко прешло у найлєпшим шоре треба же би тому допринєсли домашнї и иножемни припатраче. Официйних припатрачох зоз иножемства и медзинародних организацийох будзе 1719.

Як и на прешлих виберанкох, Шветови Конгрес Українцох замодлєл волонтерох у рижних жемох же би були припатраче. З тей нагоди у Сербиї у Београдзе, як припатрачке вибрани Соня Паплацко и Иван Виславски зоз Нового Саду, члени Союзу Руснацох Українцох Сербиї.

(Опатрене 2 раз, нєшка 2)