Нащива русийских новинарох Рускому Керестуру

РУСКИ КЕРЕСТУР – Предсидателька Туристичного здруженя „Руски Керестурˮ 17. юлия була домашня новинаром зоз Русиї котри жию у Сербиї, Катарини и Димитрийови Лане, супружнїком котри жию у Сербиї, а пишу за русийски интрнет новинарски портали дзе провадза политични и кулутрни теми.

Любицу Няради перше прейґ фейсбуку контакотовал Димитрий Лане, иншак телевизийни режисер, чия супруга Катарина новинар. Пожадали нащивиц Руски Керестур и побешедовац зоз Любицу о нашим валалє. Жию у Сербиї и пишу за Russia Beyond на сербским язику, як и за други портали русийским язику, дзе провадза политични и културни теми.

Любица их поинформовала о историї Руснацох, представела Основну и штредню школу зоз домом школярох „Петро Кузмякˮ, котра єдинствена праве по тим же ше настава у нєй одвива по руски. Поинформовала их о историї школства, алє и о стану у других наших местох. Упознала их и з директором Дома кулутри „Руски Керестурˮ Йоакимом Рацом, котри их поинформовал о активносцох у тей нашей институциї.

Любица им дала информациї и о спортских активносцох котри ше одвиваю у Спортскей гали, як и о числених спортских секцийох. У школским будинку Замок опатрели музейну збирку, та нащивели и Национални совит Руснацох. Обишли и валалску библиотеку, дзе им з библиотекарку Марию Дорошки, указали кнїжки котри преложени зоз русийского язика на руски. Окреме им були интереснтни словнїки, алє и народни приповедки.

Нажаль, нє сцигли опатриц Стару хижу и Водицу, алє Катарина и Димитрий обецали же, кед буду у можлївосци, нащивя Керестур под час отримованя „Дньох керестурскей паприґиˮ, же би ище барей упознали наш штредок як туристичну дестинацию.

