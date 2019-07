Искра страцела перше пририхтуюце змаганє за нову сезону

КОЦУР – Фодбалски клуб „Искраˮ прешлого тижня, почал пририхтованя за нову сезону, а такой на початку пришло до змени тренера. На место Мирослава Кнежевича, котри у ярнєй часци прешлей сезони видзел Искру, пришол Александар Петрович, котри и на початку прешлей сезони бул тренер Искри.

Вчера фодбалере Искри у Србобрану, процив истоменей екипи одбавели и перше пририхтуюце змаганє на нову сезону у Подручней лиґи Суботица. Искра страцела зоз 2:0, а тренер Петрович на тим змаганю дал шансу и младшим фодбалером на котрих ше будзе озбильнєйше раховац у наиходзацим периодзе.

По початок першенства Искра одбави ище даскельо пририхтуюци змаганя, а шлїдуюце на будзе на стреду у Коцуре процив Славиї зоз Пиньвиц.

ФК „Искраˮ до новей сезони уходзи з новим тренером, без потерашнього предсидателя Радислава Сталевича, котри пре здравствени причини дал задзекованє и зоз вименєним бавяцим кадром. Затераз зоз клуба пошли Марко Дурутович и Радован Ґаґович, а управа Искри ше намага у наиходзацим периодзе змоцнїц бавяцки кадер з новима менами.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)