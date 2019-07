На приятельским змаганю Русин страцел од кулского Гайдуку

РУСКИ КЕРЕСТУР – На приятельским змаганю хторе отримане соботу 20. юлия на домашнїм терену, ФК „Русинˮ страцел од кулского ФК „Гайдукˮ зоз резултатом 0:7 (0:4).

За Русин бавели: Надь, Веселинович, Голик, Надь, Ланчужанин, Будински, Маркович, Давидович, Дюканович, Катона, а на замени Боднар, Виславски, Будински и Жарич.

Перше змаганє одбавене з нагоди пририхтованя за єшеньску часц сезони 2019/2020. Русин будзе бавиц ище шейсц змаганя хтори ше заплановани стредами, соботами и нєдзелями, а шлїдуюце змаганє будзе на домашнїм тереану на стреду 24. юлия процив ФК „БСКˮ зоз Бачкого Брестовцу.

