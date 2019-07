Змаганє у вареню пасулї отримане у Коцуре

КОЦУР – Всоботу, 20. юлия, на ,,Пелетовим салашу” у Коцуре по другираз отримане змаганє у вареню пасулї у рамикох 28. Спортских бавискох „Яша Баков”, а перше таке змаганє було отримане прешлого року у Дюрдьове.

На змаганє ше приявели шейсц екипи зоз вецей наших местох. Найлєпша уварена пасуля була у котлїку екипи зоз Коцура ФК ,,Искра 1” дзе главни кухар бул Хорняк Никола, а помагали и други члени – Силвестер Хромиш, Никола Тамаш, Здравко Бабич и Златко Колєсар.

Друге место завжала пасуля котру приготовела екипа КУД „Тарас Шевченко” зоз Дюрдьова, главни кухар бул Мирослав Саламун, а други члени у екипи були Мирослав Такач, Янко Цап, Борис Цап и Любомир Марич.

Треце место припадло екипи ФК ,,Русин” зоз Руского Керестура, главни кухар бул Янко Хома, а у рихтаню пасулї му помагали Янко Хома мл, Иван Чапко и Деян Надь.

На штвартим месце закончела екипа ФК ,,Искра 2”. Главни кухар у екипи бул Владимир Цап, а пасулю рухтал зоз Милорадом Татичом , Зденком Надьлукачом, Далибором Шербулом и Милену Петрович.

Пияте место було за екипу ,,Папивинґ” ДОО зоз Вербасу у котрей главна кухарка була Машенька Папуґа, а помагали єй Сашенька Дьордєвич, Боян Дьордєвич, Звонко Салаґ и Иван Папуґа.

Шесте место припадло екипи „Руского културного центру” зоз Нового Саду, дзе главни кухар бул Мирослав Загорянски, а други члени Владимир Иван, Владо Монар, Томислав Горняк и Марко Шашороґа.

Комисию за оценьованє пасулї тогорочного змаганя творели по єден член зоз каждей екипи, а то були Любомир Русковски, Мирослав Такач, Янко Хома мл, Владимир Цап, Сашенька Дьордєвич и Иван Владимир. Цале змаганє прешло у друженю и добрей атмосфери.

