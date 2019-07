Вишло двочисло „Дзвонох”

РУСКИ КЕРЕСТУР – У рускокерестурскей парохиї св. Миколая тих дньох вишло двочисло, юлийско-авґустовске виданє Християнского часопису „Дзвони” котре з векшого пошвецене означеним подїйох по наших парохийох, алє ту и други змисти.

„Дзвони” приноша звит зоз преслави Завитного дня у керестурскей Водици, потим зоз промоциї преложеного Святого писма на руски язик, авторох Михала Рамача и др Янка Рамача у Новим Садзе.

На бокох рубрики „Дожица” ше находзи напис о Сримских дожицох, а ту и призначена подїя пошвецаня венчикох у сримскей парохиї на швето Яна.

У тим виданю и шесте предлуженє написа Ґу 100-рочнїци РНПД-а, як и приповедка о Мариї Шимковей.

Кед слово о рочнїцох, „Дзвони” пишу о означованю 20. рочнїци пришаги членох Церковного одбору рускокерестурскей парохиї св. оца Миколая. У рубрики „Памятки” ше закончує напис Памятки зоз давного Керестура зоз його шестим предлуженьом, а ту и приповедка о Бачикови дзвонарови.

И тото число „Дзвонох” видруковане цале у фарбох и на квалитетним паперу, а мож го купиц у шицких наших парохийох.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)