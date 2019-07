Податки о державней жеми доступни прейґ веб апликациї

СЕРБИЯ/КУЛА – Управа за польопривредну жем розвила нову апликацию прейґ котрей мож приступиц податком о державних парцелох. Веб апликация, односно сервис доступни од 15. юлия за векшину катастерских опшстинох, та и за цалу територию општини Кула.

Апликация розполага зоз податками котри достати на основи Рочних програмох защити, ушореня и хаснованя польопривредней жеми котри од того року шицки локални самоуправи приноша през информацийну систему Управи.

Податки о польопривредних поверхносцох приказани як розчланєни по сеґментох – парцели котри ше лицитує, парцели котри под вецейрочнима контрактами, парцели за котри контракт вицека идуцого року, нєреализовани лицитациї, парцели котри виокремени зоз програми и парцели котри у сувласнїцтву.

За векшину општинох приказани податки за 2018/2019. рок, окрем за општини Чачак, Чаєтина, Чарна Трава, Долєвац, Яґодина, Коцелєва, Кралєво, Крушевац, Лебане, Медведя, Приєполє, Рековац, Ужице, Варварин, Владичин Хан, Житорадя и Вершец, за котри приказани податки подрозумюю Програм за 2019/2020. рок.

Пре технїчни проблеми апликация нє приказує податки за Чоку и Ковачицу, а други функционую поряднє.

