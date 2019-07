Руски Керестур дочекал волонтерох зоз цалого швета

РУСКИ КЕРЕСТУР – Медзинародни волонтерски камп котри уж традицийни у Руски Керестуре, почал вчера 22. юлия зоз привитом и дочеком волонтерох зоз цалого швета, а будзе тирвац по 2. авґуст. Того року ше будзе одвивац преважно у спортским духу, та його назва „Спорт на лалински способ”.

Лидер кампу домашнї Керестурец Йован Живкович, а його колидерки Ана Митрвич зоз Сербиї и Кристина Козелкова зоз Словацкей. До кампу ше приявели осмеро урядово волонтере – двойо зоз Сербиї, двойо зоз Русиї, и по єдно зоз Турскей, Мексика, Белґиї и Данскей. Попри тим, пришли и тройо волонтере зоз Шиду котрих по други рок за шором приведол о. Владимир Еделински Миколка, як и локални волонтере котрих єст вкупно седемнацецеро.

Госцуюци волонтере змесцени у Спортскей гали, а за костиранє и дзепоєдни плановани роботнї буду хасновац просториї локалного Каритасу.

Роботни обовязки фокусовани преважно на спорт, та буду ушорйовац спортски терени у валалє, а почню зоз фарбеньом трибинох на пияцу котри постави ЯКП „Руском”.

Попри шицких роботних обовязкох медзи котрима – ушорйованє спортского терену на базену, на пияцу, на Новим населєню и на Ярашу, за волонтерох плановани и змисти за розвагу – роботня фракталного мальованя, одход до Вербасу на базен, роботня зоз членїцами Здруженя женох „Байка”, та представянє културней и духовней историї Руснацох и Руского Керестура, як и велї други.

Мединародни волонтерески камп ше реализує у рамикох проєкту „Млади закон” Министерства младежи и спорту Републики Сербиї, а традицийно з помоцу орґанизациї „Млади виглєдоваче Сербиї”. Домашнє му Туристичне здруженє „Руски Керестур”, а орґанизаторка кампу Любица Няради.

Камп финансийно потримало Министерство младежи и спорту, потим Општина Кула прейґ Сектору за младих и Сектору за туризем, а тиж финансийни средства обезпечело и Роботне цело за младих при Националному совиту Руснацох.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)