Упечатки и заключeня

Кед зме у редакциї закончовали предходне ,,Руске слово” и источашнє плановали шлїдуюце число, хторе тераз пред вами, якошик нам ше видзело же чкода нє вихасновац и презентовац читательом вецей фотоґрафиї на хторих зазначена атмосфера зоз ,,Червеного пупча”, нашей найвеселшей манифестациї. Прето тераз у рубрики ,,Руске словечко” даваме фото репортажочку пошвецену наймладшим, алє хтори ютре-поютре буду ношителє и главни гвизди ,,Червеней ружи”. Тим кус старшим наменєни ,,Мозаїк”, хтори у тим чишлє цали о Музичним фестивалу ,,Еґзит. Питали зме ше нащивительом як ше им пачел тогорочни фестивал. Розумлїве, упечатки розлични, кельо людзох, тельо смаки, а красота у оку припатрача… алє шицки єдинствени же то окремне искуство, нєповторлїве и кажди рок иншаке.

Медзитим, два конкретни ґенерациї младих – тоти хтори после осмей класи покладали закончуюци испит и конкуровали до штреднїх школох, и матуранти хтори виберали и уписовали ше на факултет, тото лєто тиж запаметаю за цали живот. Наздавац ше же ше им плани витворели и же им то буду красни памятки – у тим чишлє даваме звити зоз наших школох о резултатох.

Централна тема того ,,Руского”, заш лєм, косидба жита. Як на найважнєйшу польодїлску роботу у року уплївововала наисце нєпредвидлїва хвиля – од пекельних горучавох по библийни дижджи, призначене у звитох зоз наших хотарох. Заключенє таке як цо и живот, нєт ложки меду без ложки жовчу. А исте заключенє применлїве и кед слово о наших фодбалских клубох хтори подцагую смужку под закончену сезону.

На концу, вашей уваги окреме препоручуєм лєтню акцию ,,Руского слова” хтора почала на ,,Керестурским сайме”, а тирвац будзе по початок школи. Вецей деталї можеце опатриц на бокох ,,Информатора”, а сущносц же маце нагоду пополнїц библиотеку кнїжкох нашей видавательней хижи по вигодних ценох. А вец, до хладку лєбо на слунко, хто уж як волї.

