ШИД – У Червеним крижу у Шидзе тирва розподзельованє 250 гуманитарних пакетох з поживу и гиґиєнскима продуктами за социялно загрожених жительох зоз валалох шидскей општини.

Список хасновательох направел Центер за социялну роботу на основи материялней загроженосци хасновательох.

Пакети обезпечели Червени криж Сербиї и Министерство за роботу, занятосц, борецки и социялни питаня Влади Републики Сербиї.

