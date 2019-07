ШИД – Тройо дзеци зоз Шиду, Вашици и Привиней Глави, дзекуюци Союзу дружтвох МНРО (Ментално нєдостаточно розвитих особох) Войводини, препровадза седем днї у кампу на Копаонику.

З нїма пошла и воспитачка Душанка Пестелек зоз Дружтва МНРО Шид з оглядом же су нащивителє програми психо-социялней потримовки хтора ше запровадзує у Червеним крижу у Шидзе.

Дзеци на превозки Червеного крижу превежени по Нови Сад одкаль рушели на драгу на Копаоник з другима парняками з Войводини.

