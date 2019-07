На Stand up фестивалу у Вербаше помогло ше и Наташи Ґайдошовей

ВЕРБАС – У Вербаше, 20. юлия, у биоскопу ,,Югославия”, отримани перши гуманитарни Stand up фестивал котри орґанизовало Здруженє ,,ЕМпата”, на хторим ше зберало помоц за Наташу Ґайдош зоз Коцура.

То друга по шоре гуманитарна акция котру тото здруженє орґанизовало пре зберанє помоци за Наташу котра чежко покалїчена у транспортним нєщесцу 2018. року кед остала без ноги. Тераз ше збера средства за протезу котра єй нєобходна, а потребни средства виноша 1 250 000 динари. На першей гуманитарней журки назберане вкупно 128 730 динари.

Як наявене, на тим гуманитарним фестивалу комедиї наступели Срдян Олман, Душан Варничич и Неша Бриджис, а Срдян Йованович пре оправдани причини нє пришол на тоту подїю.

На концу, за Наташу назберане 80 380 динари и пенєж такой уплацени на рахунок фирми котра єй направи протезу. Мож повесц же акция успишно закончена, а Гуманитарне здруженє ,,ЕМпата” предлужує зоз борбу же би ше назберало цо векшу суму и помогло тей младей дзивки з Коцура.

