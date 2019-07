Керестурци наступели на Лемковскей ватри

ЖДИНЯ (ПОЛЬСКА) – Аматере Дома култури зоз Руского Керестура, у периодзе од 19. по 22. юлий, участвовали на 37. фестивалу „Лемковска ватра” у Ждинї, у Польскей.

З тей нагоди аматере зоз Керестура мали два наступи. Перши наступ бул такой пияток пополадню по приходу зоз драги, други наступ бул внєдзелю, а у 50-минутовей програму представели ше зоз штирома хореоґрафиями, трома народнима шпиванками и двома инструменталнима точками.

Хореоґрафиї виведол виводзацки ансамбл Дома култури, а музичну часц одграл оркестер, хтори вєдно зоз хлапцами з виводзацкей ґрупи и одшпивал спомнути шпиванки.

Нажаль, внєдзелю пополадню, пре нєвигодну хвилю програма була претаргнута, медзитим, понеже Керестурци уж були порихтани за наступ, одлучели же би програму виведли под закрицом дзе ше шицки склонєли накадзи почал падац диждж. Орґанизатор вихасновал тот момент, та после наступу окончел и урядове заверанє Фестивалу.

Спред Националного совиту Руснацох на Фестивалу були предсидатель Вивершного одбору Желько Ковач и член НС Руснацох Яким Винаї, а як Ковач визначел, тота нащива була хасновита пре витворйованє контактох зоз рижнима аматерскима ансамблами и упознаванє зоз їх програму хтора би познєйше могла буц реализована и на даєдним од наших фестивалох. На драги зоз Польскей делеґация зашла и до Керестура, то єст Земплинскей теплици у Словацкей, же би особнє поволала госцох зоз побратименого места на наиходзаци Днї паприґи у Руским Керестуре.

