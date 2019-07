РУСКИ КЕРЕСТУР – На пияток, 26. юлия, у просторийох Националного совиту Руснацох на 18 годзин, Одбор за образованє отрима 1. порядну схадзку.

На дньовим шоре будзе слова о наиходзацих активносцох и пририхтованьох за нови школски рок, о упису дзецох до предшколских ґрупох, першей класи основней школи и першей класи Ґимназиї у Руским Керестуре, Коцуре и Дюрдьове, о нових учебнїкох за 2. и 6. класу основней школи, як и розправа о законченим Закончуюцим испиту з руского язика на концу осмей класи и тесту на Медзиокружним и Републичним змаганю.

