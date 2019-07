Перша Служба на новим месце

БЕОҐРАД – Наша парохиялна заєднїца у Беоґрадзе ше тих дньох преселєла зоз улїци Вишеґрадскей до церкви Криста Краля у улїци Крунска 23, односно до конкатедралней церкви беоґрадского римокатолїцкого надвладичества.

Преселєни и вельки икони Исуса, Богородици, Кирила и Методия и котри ше намесца вше пред Службу Божу, а вец ше их враца на окремне место, бо шлїдзи римокатолїцка Служба Божа

На першу Службу Божу до тей цекрви внєдзелю на 17 годзин пришли 15 особи. Вирних и пароха, котри поприходзели аж зоз Добановцох и зоз Батайници, з радосцу и любезносцу дочекал месни парох дон Александер Ковачевич и указал им шицки можлївосци за друженє после Служби Божей, т. є. дал им на розполаганє єдну меншу и єдну векшу просторию дзе ше вони убудуце буду стретац. Вирни упознати и з новим проєктом парохиї котри почал ище зоз презентацию Библиї по руски 7. юния у Народней библиотеки, котри им презентовал координатор др. Йоаким Стрибер.

Убудуце ше на Службох Божих очекую и други вирни, як и студенти зоз Керестура и Коцура котри од єшенї заш ожию тоту парохию.

