Коцур ше свойого нє одрека

Роками Фестивал фолклору Руснацох ,,Коцурска жатва” чува нашу фолклорну традицию и каждого року зазберує танцошох зоз руских местох же би шицки вєдно преславели закончену жатву жита, же би по нотох рускей народней писнї, нашмеяни и поприберани, шпивали на чесц ‘’зарну котре злата вредзи’’. Тогорочна манифестация „Коцурска жатва” означела ювилей, традицию длугоку 40 роки. Зоз богату дводньову програму през хтору ше преплєтали нїтки з каждей сфери уметносци, наисце на велїчезни способ преславена тота красна рочнїца.

Централну фестивалску часц жридловей фолклорней творчосци Руснацох, зоз танцами и шпиванками у рижнофарбових народних облєчивох, звелїчали числени нашо културно-уметнїцки дружтва зоз Вербасу, Руского Керестура, Нового Саду, Шиду, Нового Орахова, Дюрдьова, Миклошевцох, як и госцуюци Дзецински фолклорни ансамбл „Венчик” зоз Бардейова зоз Словацкей хтори оможлївел публики огляднуц ше же як ше танцує и у нашим старим краю.

Подла хвиля и диждж, нажаль, нє допушели же би шицко ишло як плановане, та традицийне придаванє хлєба и часц програми мушела буц отримана нука, у сали Дома култури.

Провадзаци програми у рамикох тогорочней манифестациї облапяли виставу малюнкох, фотоґрафийох, ручних роботох, промоциї кнїжкох, литературни змисти, програму за младих, коштованє лакоткох зоз етно столох – и шицки вони славели зарно жита, а шицко коруноване зоз богатим святочним концертом.

По законченю програмох, учашнїки, орґанизаторе, як и числена публика на концу другого вечара у веселей атмосфери и добрим розположеню, з гудацами преславели успишне законченє ювилейней 40. „Жатви”.

Гоч ше перша отримана „Коцурска жатва” далєкого 1979. року з часци цалком розликовала од нєшкайшей, главна характеристика тей манифестациї остала виражена при велїх жительох Коцура, од наймладших по найстарших – намаганє же би манифестация була цо успишнєйша и здогадла на часи кед ше з вельку трапезу доходзело до хлєба.

Часи ше пременєли, способ живота людзох ше пременєл, вельо того ше пременєло – алє Коцурци и далєй свойо любя и свойого ше нє одрекаю!

