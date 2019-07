Без инспирациї

Читам годзини по рочни одпочивок. И то нє гоч яки! Одход на морйо. Дзешец днї на горватским побрежю, пах моря, пах етеричних смолох, мир… Ище кед найдземе даяку полу–дзивину, а прешвечена сом же найдземе – одпочивок будзе совершени. Попри тим, дзеци уж вельки, та нєобходни серсан почина и закончує ше зоз купацима, даскельо маїцами, шорцами и папучами.

Цалком красни спокой ми даваю думки о тим цо пред нами. Лєм кед бим нє мушела ище напредок написац текст за ,,Женоблоґию”… Уф… Нїкому би ше нє писало кед би бул на моїм месце, агейце? Мойо думки уж одблукали, алє нєсполнєта обовязка ми нє да мира.

Одлучно сом шедла за комп ришена же за пол годзини напишем цо треба, препущим ше чувству, та ше текст сам од себе напише. Шедла сом опрез мойого, та ше припатрам, припатрам, думаюци же ми блїшнє идея. Медзитим, дакус ми уж и задок зацерпнул од шедзеня, а инспирациї – нїґдзе! А вон ,,булї” до екрану…

Гварим му я:

– Поведз ми щиро – кед би ши вжал новини до рукох и видзел же ми обявена колумна, о чим би ши найволєл же би була написана? Любел би ши кед бим о це писала?

– Цоже? Маш бриґи зоз датумами? – анї нє попатрел на мнє, а уж знал дзе заяц.

– Нє, нє, лєм нє сцем же би мойо тексти були допити. Нє сцем ше повторйовац, знаш. Наисце пишем о рижнородних темох, о вшелїячинох зоз живота, нє, нє, так ше лєм питам. Ти мой глас розума, нє так ши ше кедиш представел моєй пайташки?

– Нє, нє так сом ше представел твоєй пайташки. Гварел сом єй най ше вона дружи дакус вецей з тобу, та вец най о нєй пишеш, а нє о мнє! – гвари. Думам, пать ти ше го, як памета! Кед би голєм шицко так паметал… Добре, можебуц нє шицко. Мушим припознац же дакеди кед ше спричкаме, та и идзем з тим же вон шицко швидко забува. Гей, свидомо и прераховано, алє то здобутки борби за шлєбоду у малженстве ;)

Видзим кадзи бешеда одведзе. И тота драга нє принєше потребни резултат. Но, добре. Гайде, най видзим яка моя хвилькова ситуация: о петнац годзини рушам на морйо, ище мам шицко спаковац, придац текст за котри нє мам тему. Находзим ше у зачарованим кругу чуваня особних социялних репутацийох – мой сце о себе зачувац добру слику, я о себе, а пайташку бим нє жадала уплєтац до наших интриґох. Поведло би ше – нєт кадзи.

Можебуц би през цали бок требало лєм най пише, гоч и дакус зукосо – РОЧНИ ОДПОЧИВОК. Гей. Випатра же так и будзе. А инспирацию за нови текст достанєм на морю. Ша, дзешец днї з моїм воднє и вноци сиґурно принєше даяки бенефити – читаче буду мац цо читац цаааали рок! ☺

