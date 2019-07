У новим „Руским слове”

НОВИ САД – Трицете тогорочне число новинох „Руске слово” у рубрики „Тижньовнїк” закончує напис о локалних конкурсох у обласци явного информованя, док о початку Волонтерского кампу у Руским Керестуре, о акциї за зберанє помоци Наташи Ґайдошовей у Вербаше и актуалносцох з Дюрдьова пише у рубрики „Нашо места”.

„Економия” зазначела пририхтованя за манифестацию „Днї керестурскей паприґи” и продукцию и одкуп огуркох у Руским Керестуре.

На бокох рубрики „Духовни живот” интересантни напис о одношеню чловека ґу гриху, а о новей театралней сезони РНТ „Петро Ризнич Дядя” и о госцованю Дома култури Руски Керестур на Фестивалу „Лемковска ватра” у Ждинї пише у рубрики „Култура и просвита”.

„Людзе, роки, живот” читачох упознаваю зоз учителями йоґи Владимиром Виславскийом и Владимиром Емейдийом з Керестура, а ту и штварте предлуженє фельтона „Привредни живот Руснацох” автора Мирона Жироша.

На „Спорту” пише о спортских активносцох у жабельскей општини, успишних коцурских рибарох, як и о змаганю у вареню пасулї у рамикох Спортских бавискох „Яша Баков” у Коцуре. Ти у текст о дакедишньому фодбалерови зоз Шиду Йоакимови Кечкешови.

Додаток у тим чишлє „Литературне слово”, а нови рецепти и поради обисцу мож пречитац у рубрики „Хладок и горуци тепши”.

(Опатрене 6 раз, нєшка 6)