Почал одкуп корнишонох у Керестуре

РУСКИ КЕРЕСТУР – Того року у Руским Керестуре першираз орґанизовани одкуп огуркох корнишонох, а контракти о тим кооперативним продуковательстве подписали коло 15 продукователє зоз Руского Керестура. Сотрудзованє зоз подприємством „Т-Пам”, чий власнїк Павле Малацко тиж з Керестура, а хтора орґанизує одкуп тей рошлїни, почало того року, а праве тота фирма польопривреднїком дава и репро-материял.

Як Малацко потолковал за Рутенпрес, одкуп од коло 100 тони корнишонох догварени зоз єдну фирму зоз Босней. Подприємство „Т-Пам” продуковательом понука репроматериял, до хторого спада нашенє, система наводньованя капка по капку и мрежи, та од 24. юния почал одкуп тей заградкарскей култури. Огурки ше на одкупним месце роздзелює до трох класох, а цена за шицки тоти три класи виноши 56 динари.

Дзепоєдни продукователє визначую же и у продукциї корнишонох, як и у каждим продуковательстве, початки вимагаю найвецей финансийного укладаня, а предносц при садзеню огуркох у тим же ше до першого заробку доходзи вельо скорей, а и робота лєгчейша, та и наднїчаре порихтанши прилапиц роботу кед знаю же шлїдуюци даскельо мешаци каждодньово буду мац заробок.

За шицких хтори би ше упущиц до продукованю огуркох, нє препоручлїви вельки поверхносци пре векши трошок, а кед ше продукованє зведзе на меншу поверхносц хтору можу отримац члени фамелиї, ту заробок може буц вецей як задоволююци.

