Нєшка у Општини Жабель Дзень жалосци

ДЮРДЬОВ – Пре транспортне нєщесце котре ше случело позавчером, вовторок 23. юлия на маґистралней драги Нови Сад–Зренянин при Катю, у котрей траґично настрали два Дюрдьовчанки, шестри Добрила Милич (27 рок) и Вида Милич (21 рок), нєшка у Општини Жабель преглашени Дзень жалосци.

На будинкох явних установох застава Републики Сербиї спущена на пол ярбола. Нєшка нє буду отримани змаганя на турнирох у Жаблю, Чуроґу и Ґосподїнцох, понеже на Дзень жалосци забранєне явне емитованє забавней и народней музики, односно отримованє програмох забавного характеру на явним месце.

