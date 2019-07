ДЮРДЬОВ – Вяри, по одлуки Управного одбора Ловарского дружтва „Дюрдьов”, почало ушорйованє їх дому котре ше находзи на главней улїчки у центру Дюрдьова.

Прешлого мешаца закончене ушорйованє просторийох у преднєй часци обєкта дзе ше находза святочна сала и карчма. Вони у подполносци реновирани – заменєни цегелки, спущени повали, поставене нове ошвиценє, заменєна комплетна инсталация за струю, шанк, обилєне и знука и звонка, а поставени и два нови плазма телевизори.

(Опатрене 2 раз, нєшка 2)