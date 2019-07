Мож ше приявиц за безплатну Лєтню школу столного тенису

РУСКИ КЕРЕСТУР – Столнотениски клуб „Русин” од 1. авґуста орґанизує безплатну Лєтню школу столного тенису за дзеци од першей по осму класу, а попри Керестурцох, поволани и заинтересовани з околних местох.

Школа будзе тирвац два мешаци, т. є. по 1. октобер, тренинґи ше буду отримовац кажди вечар у столнотенискей гали у Спортскей гали (на главни уход) од 19,30 годзин, а з дзецми буду робиц двоме тренере.

Як дознава Рутенпрес од предсидателя СТК „Русин” Драґана Ковачевича, циль Лєтнєй школи же би дзеци почали ходзиц до гали и у здравим духу препровадзовали час и научели основи того интересантного спорту.

Заинтересовани за Лєтню школу столного тенису можу ше приявиц кажди вечар у Спортскей гали од 20 годзин при Драґанови Ковачевичови, або на його моб. телефон 069/373 6 102.

