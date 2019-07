ДЮРДЬОВ – Тогорочна Подобова колония Месней зєднїци Дюрдьов будзе тирвац три днї, од нєшка, 26. по нєдзелю 28. юлий.

На Колониї буду участвовац аматере, академски маляре, подобово уметнїки и педаґоґи. Будзе отримана у голу Основней школи „Йован Йованович Змай” у Дюрдьове, нєшка од 16 годзин, а соботу и нєдзелю од осем по дзеветнац годзин.

Колонию орґанизує Месна заєднїца Дюрдьов, а финансує ю Општина Жабель и спонзоре.

