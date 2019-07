Ютре манифестация „Дюрдьов отвореного шерца”

ДЮРДЬОВ – Пията дюрдьовска Манифестация „Дюрдьов отвореного шерца” будзе отримана наютре, 27. юлия, на спортским полиґону у центре валала. Уход будзе отворени од 20 годзин, а програма почина на 21 годзину.

Главна гвизда того вечара будзе Желько Бебек котри наступи на 23 годзин, а пред нїм 21,15 годзин „100’S бенд и приятелє”. То рок ґрупа у котрей граю преважно Дюрдьовчанє. После нїх и Желька Бебека, на годзину по пол ноци, електронску музику будзе традицийно пущац дюрдьовски ди-джейове Meisten Mthaza.

Того вечара, окрем музики, наймладша дюрдьовска манифестация будзе промововац валалски бостан, та нащивителє годни покоштовац ґереґи и динї, и продукти з нїх.

Карти мож купиц у GIGSTIX дутянох, а у Дюрдьове у Билияр клубу „Марио”, у Жаблю у Кафичу „Френдс” и Пицериї „Рандеву”, а годно их купиц и на уходзе на дзень Манифестациї, алє у огранїченим чишлє. Порядна карта кошта 300 динари, VIP 1 200 динари и з ню ше достава окремни привилеґиї, як цо то место и вибор пица. Вецей информациї єст на ФБ профилу Ujedinjene boje zvuka або инвенту Đurđevo otvorenog Srca ’19 – Željko Bebek uživo.

Орґанизатор манифестациї валалске Здруженє „Зєдинєни фарби звука”. Заплановане же би програма тирвала до три годзин по пол ноци.

