Нєшка почина Подобова колония „Стретнуце у Боднарова”

ҐОСПОДЇНЦИ – Петнаста ювилейна колония подобових уметнїкох и осемнаста дзецинска колония „Стретнуце у Боднарова” будзе отворена нєшка, 26. юлия и будзе тирвац по нєдзелю 28. юлий.

Перши дзень колониї почнє з роботу старших подобових уметнїкох на 15 годзин, а на соботу и нєдзелю на 9 годзин. На нєдзелю, од 12 годзин будзе отворена Дзецинска колония у котрей буду участвовац младши подобово творителє з наших местох. Робота колониї ше будзе одвивац у будинку Основней школи „Жарко Зренянин” у Ґосподїнцох.

Тогорочна подобова колония ше отрима у рамикох означованя дзешец ювилейох – 90 рокох од народзеня Янка Чижмара, подобового творителя и уметнїка, 80 рокох од народзеня Мити Пушкарового, подобового педаґоґа и литературного творителя, як и 80 рокох од народзеня Слободана Стояновича, 70 рокох од народзеня Борислави Йовчич Ленцич Ґрейс, Єлици Лели Йованович, Милани Калань и Якова Макая, 60 рокох од народзеня Драґолюба Ґрковича и 50 рокох од народзеня Саши Стаменковича (учашнїкох Подобовей колониї „Стретнуце у Боднарова”), як и 70 рокох од народзеня писателя Владимира Кочиша.

Того викенду у Ґалериї Месней заєднїци Ґосподїнци буду виложени роботи зоз прешлорочней, штернастей подобовей колониї.

