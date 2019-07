Утвердзена програма манифестациї „Днї керестурскей паприґи”

РУСКИ КЕРЕСТУР – Тогорочна манифестация „Днї керестурскей паприґи” у Руским Керестуре будзе отримана 17. авґуста з початком на 10 годзин кед почнє пририхтованє традицийних єдлох и деґустация рижних специялитетох. У вецей котлох буду ше вариц рижни єдла – капуста, пасуля, полнєни паприґи, рибов и швиньски паприґаш, печени прашата, баранчата и рижни други специялитети, та и кус нєзвичайнєйши єдла окреме пририхтани за тот дзень, як цо котли зоз єленя и дзивей швинї.

Од 14 годзин заплановани сход одкупйовачох и продуковательох паприґи, а од 15 годзин будзе виход на терен и обиходзенє вецей парцелох зоз паприґу.

Штанди зоз продуктами зоз паприґи, польопривреднима продуктами и домашнїма роботами, як и вистава паприґи, старих ремеслох и сувенирох буду поставени од 12 годзин по конєц манифестациї.

Члени Конїцкого клубу „Русин” за госцох порихтаю дефиле и туристичне розпатранє валалу од 17 годзин, а од 17,30 годзин будзе шветочне отверанє манифестациї з културно-ументїцку програму за хтору ше постараю члени керестурского Дома Култури. Од 18,30 годзин будзе дзецински маскенбал и додзельованє наградох за найкрасшу маску на тему паприґи, награди за найчежшу паприґу и за найлєпши штанд.

У музичней програми, хтора почнє од 19 годзин, наступи добре познати „Пицикато” бенд, а прегварки тирваю зоз ище єдну музичну ґрупу.

Место на котрим ше отрима централна преслава тей Манифестациї останє исте, у малим парку у центру, дзе буду поставени штанди спонзорох и ручних роботох, та орґанизаторе поволую шицких заинтересованих продуковательох котри жадаю виложиц свойо продукти же би себе на час обеюпечели место. Шицки заинтересовани того дня годни нащивиц и музей у Замку. Обчекує ше и госцох зоз Словацкей, Мадярскей и Горватскей, як и представнїкох локалней и покраїнскей власци, алє и заградкарох зоз Сербиї.

