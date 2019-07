„Живи кнїжки“ зоз домашнїма жителями

ШИД – У Прилапююцим центре за миґрантох вчера предлужена активносц под назву „Живи кнїжки“ у рамикох проєкта „Славме розличносци“ хтору з потримовку Европскей униї запровадзує Фондация Ана и Владе Дивац.

З тей нагоди домашнї жителє були „живи кнїжки“ хтори о себе приповедали миґрантом и так ше лєпше упознавали.

Хвильково у Прилапююцим центре у Шидзе єст коло 150 миґрантох зоз Ирану, Авґанистану, Тунису, Сириї, Пакистану и Ираку углавним фамелиї од хторих 67-еро дзеци предшколского и основношколского возросту.

