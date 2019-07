Предлужени час за приявйованя за средства норвежскей влади

ШИД – Приявйованє нєзанятих особох, як и власнїкох подприємствох за преширйованє дїялносци зоз безповратнима средствами Влади Кральовини Норвежскей у рамикох проєкта „Норвежска за вас“, предлужени по 15. авґуст.

З проєктом опредзелєни 700 000 еври за хасновательох зоз 91 локалней самоуправи у Сербиї, медзи хторима и општина Шид.

За нєзаняти особи за порушованє власного бизниса опредзелени 350 000 еври и то найвецей по 10 000 еври за поєдинца хтори муши обезпечиц учасц од 10 одсто од потребних средствох.

Тиж и за власнїкох подприємствох обезпечени 350 000 еври, алє власна учасц виноши 20 одсто од потребних средствох.

На терену проєкт запровадзує Канцелария Зєдинєних нацийох за проєктни услуги (УНОПС) и предвидзени явни презентациї условийох у вецей городох у Сербиї, а у Новим Садзе будзе отримане 31. юлия у готелу „Путнїк“ у прес сали з початком на 14, 30 годзин.

