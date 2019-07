Волонтере активни по цали днї

РУСКИ КЕРЕСТУР – У Руским Керестуре тирва волонтерски камп хтори почал пондзелок 22. юлия. Камп под назву „Спорт на лалински способ” будзе тирвац по 4. авґуст, а окрем зоз Сербиї, на Кампу госцую и волонтере зоз иножемства – двойо зоз Русиї, и по єден волонтер зоз Турскей, Мексика, Белґиї и Данскей.

Волонтере свойо активносци розпочали другого дня по приходу до Керестура зоз рихтаньом трибинох за наиходзаци турнир у кошарки и фарбеньом фоснох за шедзенє. Потим, шлїдуюцого дня, волонтере розгартали писок на одбойкашским терену на базену, дзе ше мали нагоду и окупац, а тиж мали нагоду нащивиц и Водицу на бициґлох хтори пооправяли волонтере зоз прешлорочних кампох.

У наиходзацих дньох волонтером предсидателька Туристичного здруженя „Руски Керестур” Любица Няради орґанизує креативну роботню зоз фракталним рисованьом хторе представя нову форму арт-терапиї як технїки самопомоци и самоспознаня, а лидер тогорочного волонтерского кампу Йован Живкович наявел ище ушорйованє терену на Новим населєню, после хторого ушлїдзи и приятельске змаганє, а заплановане и фарбенє ґолох и капуркох на Ярашу, як и ушорйованє ентериєру Младежского дому.

На нєдзелю волонтерох чека одход на базен до Вербасу як награда за успишно окончени активносци.

Тиж предвидзени и одход до керестурскей катедрали у хторей парох о. Михайло Малацко потолкує волонтером вирску историю Руснацох, а туристичне упознаванє и обиходзенє валалу волонтером будзе орґанизоване на запрагох хтори обезпечи Конїцки клуб ,,Русинˮ.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)