НОВИ ВЕРБАС – На нєдзелю, 28. юлия, на швето Владимира Велького, у нововербаскей грекокатолїцкей церкви хтора ноши мено того святителя будзе преславене храмово швето – Кирбай.

Архиєрейску Службу Божу будзе служиц преосвящени владика кир Георгий Джуджар. Служба почнє на 10 годзин.

