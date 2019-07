НОВИ САД – У ютрейшим ТВ Маґазину будзе емитовани звит зоз Керестура дзе тирва медзинародни Волонтерски камп, а будзе и прилог о тогорочней продукциї бостану, Патраче годни видзиц и як чечу роботи на новим будинку Радио-телевизиї Войводини на Мишелуку до хторого би ше тота медийна хижа мала преселїц у наиходзацим периодзе.

У вечаршей емисиї буду емитовани и прилоги зоз Подобовей колиниї „Стретнуце у Боднарова” у Ґосподїнцох и зоз схадзки Одбору за образованє Националного совиту Руснацох.

Реприза ТВ Маґазину будзе такой на пондзелок вноци на 2 г. и на штварток на 21,30 г. (по емисиї „Добри вечар, Войводино”).

