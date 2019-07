У Вербаше ище єдна гуманитарна журка за Наташу Ґайдош

ВЕРБАС – У Вербаше нєшка будзе отримана ище єдна гуманитарна журка зоз котру ше предлужує акция збераня пенєжних средствох за Наташу Ґайдошову зоз Коцура.

На Площи Моши Пияди у населєню 4. юлий нєшка будзе отримана Hearts&Beats електро журка. Наступя познати локални мена електронскей музики – Looda Sosa (Нови Сад), Linear Disruption (Нови Сад), AM Hi (Нови Сад), Schneider (Бечей), Barber (Вербас), Troubleman (Вербас), Рале Вукович (Вербас) и Martelaar (Вербас).

Журка почнє на 16 годзин и будзе тирвац дванац годзини, по 4 годзин рано.

Наташа чежко покалїчена у транспортним нєщесцу кед и остала без ноги. Потребна єй протеза чия цена 1 250 000 динари, а на предходних двох журкох котри Здруженє ,,Емпата” орґанизовало за Наташу назберане 209 110 динари.

Людзе добрей дзеки котри жадаю помогнуц, можу уплациц средства и на жиро-рахунок Наташовей мацери – Весна Ґайдош, улїчка Мученїка Папуґи 76, 21466 Коцур, число рахунка 160-5800100827500-51, Банка Интеза.

