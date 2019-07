Лєтнєй школи у Попраду того року нє будзе

РУСКИ КЕРЕСТУР – Пре финансийни причини, т. є. прето же Национални совит ище вше за тот рок нє ма одредзени буджет, того року нє годна буц отримана традицийна Лєтня школа руского язика хтора ше уж даскельо роки отримовала у Попраду у Словацкей – одлучене на першей порядней схадзки Одбору за образованє НС хтора отримана вчера вечар у просторийох Совиту.

Попри предсидательки Одбору Меланиї Римар и дзевец од тринац членох на схадзки були присутни Татяна Арва Планчак и Желько Ковач спред Служби нашого НС.

Як констатовали вецей члени, гоч Лєтня школа барз хасновита и мотивуюца, поготов за школярох хтори руски язик виучую як виборни предмет, того року ше муши прескочиц. Тиж предложене як пробовац за наиходзаци роки обезпечиц пенєж хтори за ню потребни и зоз других жридлох, понеже Школа кошта скоро 500 000 динари.

По дньовим шоре у седем точкох, предсидателька Одбору членох поинформовала и о других актуалних збуваньох хтори Одбор орґанизовал, як цо стретнуце предшколских дзецох, прекладаню учебнїкох, а винєшени и резултати упису од предшколского по штредньошколски уровень, дзе посцигнути барз добри резултати.

Члени Одбору бешедовали и о других актуалних проблемох у нашим образованю, та и тих хтори годни настац у будуцим чаше, як цо то нєдостаток кадрох рижних профилох.

