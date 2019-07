Прешла и дюрдьовска Подобова колония

ДЮРДЬОВ – Тогорочна Подобова колония Месней зєднїци Дюрдьов отримана у голу Основней школи „Йован Йованович Змай” у Дюрдьове, а после трох дньох, закончена є вчера, 28. юлия. На нєй участвовали тринацецеро подобово уметнїки, аматере, академски маляре и педаґоґи преважно зоз Дюрдьова, як и зоз Нового Саду и Жаблю.

Гоч ше у рамикох Подобовей колониї Месней зєднїци Дюрдьов нє отримує подобова колония за дзеци, уж традицийно уметнїки котри участвую приводза свойо дзеци або унучата котри малюю на паперу зоз водовима фарбами або темперами на розлични теми. Того року мальовали на дворе ОШ.

Колония, котра почала пияток, 26. юлия орґанизовал Орґанизацийни одбор Подобовей колониї Месней заєднїци Дюрдьов и Месна заєднїца Дюрдьов котра дзекуюци Општини Жабель обезпечела пейдзешат тисячи динари. Учашнїки малюнок охабели орґанизаторови, а на дарунок достали платно штерацец раз пейдзешат, фарби, комплет щеточкох и палету. Котиранє и напой, окрем МЗ Дюрдьов, обезпечели дюрдьовски Етно ресторан „Летич” и Ловарске дружтво „Дюрдьов”, як и Дюрдьовчанє Душанка Джамбас и Боян Єлич з ПР „Ґранит БОКИША”.

