Закончена Подобова колония „Стретнуце у Боднарова”

ҐОСПОДЇНЦИ – Вчера, 28. юлия, закончена петнаста колония подобових уметнїкох и осемнаста дзецинск а колония „Стретнуце у Боднарова” у Ґосподїнцох.

На колониї подобових уметнїкох участвовали трицец седмеро подобово уметнїки, аматере, академски маляре, подобово творителє и академски скулпторе зоз Ґосподїнцох, Коцура, Дюрдьова, Нового Саду, Бачкого Ярку, Темерину, Петроварадину, Мошорину, Будисави и Жаблю. На дзецинск ей колониї участвовали седемнацецеро школяре основношколского возросту зоз Ґосподїнцох, Бачкей Тополї, Дюрдьова, Нового Саду, Мошорину, Жаблю, Нового Места и Темерину. Колония подобових уметнїкох тирвала три днї, од пиятку 26. по нєдзелю 28. юлий, а дзецинск а колония була вчера, внєдзлю 28. юлия.

Трецого дня Колониї на 15 годзин почала програма у котрей означени дзевец ювилеї – 90 роки од народзеня Янка Чижмара, подобового творителя и уметнїка, 80 роки од народзеня Мити Пушкарового, подобового педаґоґа и литературного творителя, як и 80 роки од народзеня Слободана Стояновича, 70 роки од народзеня Борислави Йовчич Ленцич Ґрейс, Єлици Лели Йованович, Милани Калань и Якова Макая, 60 роки од народзеня Драґолюба Ґрковича и 50 роки од народзеня Саши Стаменковича (учашнїкох Подобовей колониї „Стретнуце у Боднарова”) о котрих Ирина Папуґа, спред Дружтва за руски язик, литературу и културу як орґанизатора, пречитала биоґрафиї. БлаженкаХома Цветкович, предсидателька УО Дружтва за руски язик, литературу и културу, пречитала биоґрафию Стевана Боднарова, як и два писнї Мити Пушкарового и слово Слободана С. Сандера о нїм. У програми Вукица Вуков Михаило одрецитовала свойо писнї и подаровала свою кнїжку „Преображенє” гаику писнї, три подаровала наймладшим учашнїком на колониї, а єдну Дружтву у чийо мено шицки учашнїки достали Подзекованя. Означованє 70 рокох од народзеня писателя Владимира Кочиша зоз Дюрдьова преложена за наиходзци период пре оправдани причини.

Пред початком програми учашнїки Колониї нащивели виставу малюнкох зоз прешлорочного стретнуца котра отворена на Вилїю у тим року, а тогорочни роботи буду традицийно виложени знова на Вилїю, алє у 2020. року, тиж у Ґалериї Месней заєднїци Ґосподїнци.

Орґанизатор Подобовей колониї „Стретнуце у Боднарова” у Ґосподїцох Дружтво за руски язик, литературу и културу, у тим року ю потримали Покраїнски секретарият за образованє, предписаня, управу и национални меншини-национални заєднїци, Национални совит рускей националней меншини, Општина Жабель, Месна заєднїца Ґосподїнци и велї почитователє подобовей творчосци. Колония ше, як и по тоти роки, находзи у Календаре значних манифестацийох Националного совиту Руснацох за 2019. рок.

