Отримани позарядово парламентарни виберанки у України

БЕОҐРАД/КИЄВ – На позарядових виберанкох за народних послaнїкох у Парламенту України, отриманих внєдзелю, 21. юлия, найвецей гласи достала партия „Слуга народу” 43,16 одсто, „Опозицийна платформа за живот” достала 13,05 одсто гласох, треца була партия „Отечество” 8,18 одсто гласох, штварта була партия „Европска солидарносц” 8,10 одсто гласох и пията партия „Глас” хтора достала 5,82 одсто гласох. То пейц партиї хтори прешли цензус за уход до Парламенту од вкупно 22 партийох кельо участвовали на виберанкох.

Шветови Конґрес Українцох и на тих виберанкох мал своїх припатрачох орґанизованих до Медзинародней мисиї за мониторинґ виберанкох, у хторей були припатраче зоз 30 державох швета. Члени припатрацкей Мисиї у Сербиї хтори надпатрали виберанки у Беоґрадзе, на виберанковим месце у Амбасади України, були Иван Виславски и Соня Паплацко спред Союзу Руснацох Українцох Сербиї, хтори член Шветового Конґресу Українцох зоз шедзиском у Торонту у Канади.

У виберанковим списку у Беоґрадзе були уписани 350 гражданє України, а гласали 86. Виберанки у Беоґрадзе прешли у найлєпшим шоре.

Пондзелок, 22. юлия, отримана конференция за пресу у Українским медия центре у Києве, на хторей ше присутним обрацел предсидатель Медзинародней мисиї за надпатранє виберанкох ШКУ Євген Чолий, хтори заключел же ше парламентарни виберанки отримали у условийох по медзинародних демократичних стандардох и же институциї задлужени за отримованє демократичного процесу виберанкох сполнєли свою задачу.

Централна виберанкова комисия конєчни резултати виберанкох обяви по 5. авґуст.

