Кирбай у Новим Вербаше

ВЕРБАС – У нововербаскей грекокатолїцкей парохиї внєдзелю, 28. юлия, преславене храмово швето – Кирбай , швето Владимира Велького.

Архиєрейску Службу Божу предводзел преосвящени владика кир Георгий Джуджар, а сослужели о. Владислав Варґа, о. Владислав Рац, о. Алексий Гудак, о. Роман Кандрач, о. Платон Салак, о. Данил Задрепко, о Михайло Шанта, а познєйше ше придружел и о. Владимир Еделински Миколка.

На кирбайскей Служби Божей церква була полна з вирнима, а присуствовали и шестри Служебнїци, панїматки, богослове, як и госци зоз Вершцу, Змаєва, Сримскей Митровици, Кули и других местох. Пред Службу було споведанє, а на концу богослуженя було и мированє.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)