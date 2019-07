Барз нащивена Манифестация ,,Дюрдьов отвореного шерца”

ДЮРДЬОВ – Всоботу, 27. юлия, у центру Дюрдьова на спортским полиґону отримана 5. Манифестация ,,Дюрдьов отвореного шерца”.

Того року наступели бенд ,,100’s i prijatelji”, ди-джей MtHaza, а главна гвизда на тогорочней манифестациї бул Желько Бебек зоз своїм бендом. Програму провадзели коло три тисячи нащивителє.

Як уж и традиция, Здруженє „Зєдинєни фарби звука”, коло музичней програми, занїма ше и зоз промоцию туризма и польопривреди, та так и того року на спортским полиґону бул поставени штанд зоз дюрдьовскима ґереґами и продуктами з ґереґи ґаздовства Шовлянски.

Манифестацию, як и потераз, потримую Општина Жабель, як и локални спонзоре.

