Почина „Дзецинске културне лєто“

ШИД – Наютре, 31. юлия, почина пията по шоре традицийна манифестация за дзеци „Дзецинске културне лєто“ под тогорочним мотом „Укаж цо знаш“.

Од 31. юлия по 9. авґуст, од 19,30 по 21 годзин, буду отримовани рижни змисти за дзеци од музики, танцу, маскенбалу, спортски бависка и забути бависка.

Попри тим, просвитни роботнїки у тим периодзе буду орґанизовац бависка за дзеци каждого вечара од 19,30 годзин.

Орґанизаторе програми Општина Шид, Културно-образовни центер, Туристична орґанизация и Совит за бриґу о дзецох Општини Шид.

