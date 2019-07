РУСКИ КЕРЕСТУР – У Руским Керестуре почало приявйованє за Турнир у малим фодбалу „3 на 3” хтори ше од 2. авґуста будзе отримовац у Старей школи.

У екипи можу буц приявени штверо бавяче (3+1), а котизация за прияву по екипи виноши 2 500 динари. Награда за перше место будзе 100 евра, за друге место 50 евра, а треце освоєне место награда 30 евра.

За шицки подробнєйши информациї, заинтересовани ше можу явиц Иванови на число 065⁄511-9779 або Янкови на число 065⁄337-3006.

(Опатрене 2 раз, нєшка 2)