За розвой валалского туризма субвенциї до три милиони динари

БЕОҐРАД – Министерство польопривреди Сербиї принєсло Правилнїк з котрим ше утвердзую условия за доставанє субвенцийох чия вкупна вредносц до три милиони динари за розвой руралного туризма и старих уметнїцких ремеслох, преноши сайт Радио-телевизиї Войводини.

Субвенциї ше буду додзельовац прейґ Управи за аґрарни плаценя Министерства польопривреди на основи рочного конкурса, а рурални подруча у Сербиї шицки населєни места чия населєносц менша од 150 жительох по квадратним километеру, наводзи ше у Правилнїку о стимулацийох за унапредзенє економских активносцох на валалу през потримовку нєпольопривредним активносцом.

Як инвестициї у розвою руралного туризма наводза ше вибудов, добудов, адаптация, инвестицийне и чечуце отримованє обєктох, як и набавка опреми, а пре даванє погосцительних услугох у автентичних погосцительних обєктох у домашнїм виробнїцтве або валалским туристичним ґаздовству.

У сектору старих и уметнїцких ремеслох прилаплїви, як ше наводзи, инвестициї и укладаня до набавки опреми и алатох за ремесла.

Право на порушуюци средства маю физични особи – ношителє реґистрованого комерциялного фамелийного польопривредного ґаздовства, як и поднїмателє, привредни дружтва и землєдїлски задруґи.

(Опатрене 2 раз, нєшка 2)