Подобова ґалерия Културного центру Вербас збера рисунки

ВЕРБАС – Подобова ґалерия Културного центру Вербас порушала акцию „Принєш рисунок до ґалериї” котра будзе тирвац цали авґуст, пише сайт Радио-телевизиї Войводини.

Потребне же би дзеци од єдного по осемнац роки, зоз Вербасу и околїска, принєсли до Подобовей ґалериї єден рисунок. По законченю акциї збераня будзе орґанизована вистава роботох, а найлєпши буду наградзени.

Учашнїки треба же би з другого боку папера написали мено и презвиско, адресу биваня и место, як и число телефона, же би ше их могло поволац на виставу и додзельованє наградох.

Роботи треба принєсц до ґалериї и охабиц их у за тото порихтаним блоку.

Тема шлєбодна, як и технїка, а формат нє шме буц векши як блок число пейц.

Подобова ґалерия Културного центру Вербас находзи ше у улїци Маршала Тита 81, а роботни час кажди роботни дзень од 9 по 12 и од 18 по 20 годзин.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)