Внєдзелю о. Яков Новак означел 50 роки священства

КОЦУР – У грекокатолїцкей церки Успения Пресвятей Богородици у Коцуре всоботу, 27. юлия, означени 50 роки священїцкей служби о. Якова Новака.

Службу Божу предводзел о. Новак, а сослужели коцурски парох о. Владислав Рац, капелан о. Данил Задрепко, о. Яков Кулич, о. Алексей Гудак з Вербасу и о. Михайло Шанта зоз Руского Керестура.

Парох о. Рац придал дарунок о. Новакови з котрим представени сам початок його священства. Церква була полна, вельке число вирних пришли присуствовац тей святочней хвильки. По законченю Служби о. Новак шицким присутним вирним дал свой благослов, як и по обращик за памятку на тоту святочну подїю.

Зоз означованьом того златного ювилею ше предлужело на полудзенку котри бул порихтани за шицких котри пришли з о. Новаком преславиц тот дзень.

