Локалне информованє – медзи сущносцу и форму

У тим чишлє „Руского слова” закончуєме представянє векшини локалних конкурсох за софинансованє медийней продукциї у цилю явного интереса гражданох у обласци информованя. Насампредз слово о локалних самоуправох дзе руски язик ма статус службеного хаснованя, цо значи же би медийни змисти по руски у тих општинох могли достац конкретну финансийну потримовку. Гоч по представеним того року таки проєкти нє було (односно нєт их медзи тима хтори сполнєли конкурсни критериюми и достали општински/городски пенєж), актуални конкурсни циклус и його епилоґ мож вихасновац же би ше потенциялни апликанти лєпше пририхтали за нарок.

Принцип проєктного софинансованя у локалним информованю од початку його запровадзованя провадзели контроверзи, ище вчас повесц чи може буц лєпши чи го цалком треба меняц, алє упечаток же ше после даскельо рокох, и даскельо конкурсних циклусох, тот модел стабилизовал у достаточней мири же би ше могло замерковац дзепоєдни його тренди. По доступних податкох, локални самоуправи наисце за тоту намену опредзелюю до два одсто буджета. Випатра мало, алє, кед ше на розуме ма реални стан и обставини у швеце медийох, то наисце солидни пенєжи. Далєй, локални комисиї найдзечнєйше прилапюю проєкти хтори придали „домашнї” медиї, тоти чийо шедзиско на териториї конкретней општини. Окреме фаворизовани дакедишнї општински медийни хижи хтори тераз у приватней власносци. Нє уходзаци до питаня же чи то наисце почитованє начала истих шансох и лоялней конкуренциї, на практичним уровню општинарох мож розумиц – ем маю роботи з познатим партнером, ем тоти медиї углавним єдини наисце маю потребни капацитети же би могли сполньовац мисию информованя шицких гражданох на локалним уровню. Аж кед дацо останє, додзелює ше „страньским” проєктом, односно тим хтори придал хтошка з боку. Медзи тима „аутсайдерами” мож розлучиц два ґрупи медийох/продукцийох. Єдни, насправди компетентни и з квалитетнима проєктами (окреме кед слово о информованю специфичней популациї, як цо особи з инвалидносцу) хтори дараз, пре нєдостаточни буджет конкурсу останю очкодовани, гоч би по шицким и заслужели финансийну потримовку. Други, углавним полуанонимни и на медийней сцени лєм однєдавна присутни портали и продукциї, як кед би функционовали по принципу „и цемна кура уджубнє зарно” – скоро исти проєкти посилаю на шицки конкурси шором, та кед прейдзе, прейдзе. А дараз и прейдзе, окреме там дзе конкурсни буджет богатши. По тей лоґики, найвекша шанса у Новим Садзе, чий тогорочни буджет за софинансованє локалного информoваня за 10 милиони векши як цо буджети подобних конкурсох у Кули, Шидзе, Жаблю, Вербаше и Бачкей Тополї вєдно.

